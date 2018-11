Kjo është kura që do ju bëjë të mos sëmureni më kurrë

Përdorimi i shpeshtë i barnave mjekësore i shkakton trupit të njeriut shumë dëme anësore. Për këtë arsye ne sot do ju njohim me një kurë natyrore, e cila do ju ndihmojë të luftoni çdo sëmundje pa ju shkaktuar dëme të tjera në trupin tuaj.

Alga blu-jeshile, e njohur si spirulina, është burim i pasur i aminoacideve, antioksidantëve dhe enzimave. Dushi me spirulina do të ushqejë jo vetëm lëkurën tuaj, por gjithashtu do ta ringjallë atë.

Spirulina është e njohur për aftësinë e saj për eliminimin e toksinave nga qelizat tona dhe për t’i zëvendësuar ato me të tjera. Prandaj është gjithashtu në gjendje t’iu lehtësojë nga lodhja dhe dhimbjet e muskujve.

Krahas kësaj, spirulina bën që ju të jeni edhe më imun ndaj gripave apo virusëve të ndryshëm që mund t’iu kanosen në sezonën e tyre.

Spirulina ka një bazë shumë të fortë minerale, si kripërat e Epsom-it, kështu që kur ta shtoni në banjën tuaj ai formon një proces që njihet si osmozë e kundërt. Ky është proces në të cilin toksinat që janë të dëmshme për trupin tonë eliminohen nga ai.

Shtoni këta përbërës në vaskën tuaj:

1/2-ta e filxhanit kripë deti

1/2-ta e filxhanit spirulina, por së pari duhet të përzihet në një gotë me ujë

5 pika të ndonjë vaji esencial, për shembull grejpfrut, bergamot apo gëlqere.