Lorik Cana është një nga meshkujt që preferohet më së shumti nga vajzat shqiptare.

Së fundmi, Arjola Demiri, aktorja e njohur në rolin e “Xhbanja” nga seriali “O sa mirë” ishte e ftuar në emisionin “Mirage” ku u bë pjesë e lojës “kë zgjedh”.

Aktores i duhej të zgjidhte mes emrave të njohur të ekranit, që nga muzika, arti e deri te sporti.

Në njërën nga pyetjet, ajo u pyet se më kë do e kalonte një natë, me Lorik Canënapo me Robert Berishën.

Arjola u shpreh:

Fillova me u skuq. Po me Lorik Canën…”