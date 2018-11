Kërkoi arrestimin , Dako padit Alibeajn

Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako ka ngritur padi ndaj deputetit demokrat Enkelejd Alibeaj, pas dekraraltës që ky i fundi mbajti paraditen e sotme.

Sot Alibeaj kërkoi arrestimin e Dakos.

Lajmin për padinë Dako e ka bërë publik nëpërmjet një postimi ne ‘Facebook’

Postimi i plotë

Ou! Edhe Enkelejd Alibeaj do padi për gjyq kështu? Mos! Ky është me i pafytyri në fakt se ky vëllain e ka të dënuar jashtë shtetit për krime të rënda, por i kërkon llogari të tjerëve për kushërinjtë e 15 apo për zgjedhësit e 15 mijte me të cilët flasin në telefon! S’ka problem, padia direkt dhe pastaj flasim para gjykatësit, meqë edhe ky vemje e llojit të vet më legen, dashka drejtësi!