Këngëtari i famshëm zbuloi se si i’u rrezikua jeta gjatë udhëtimit me avion

Nicky Jam u bë një nga këngëtarët më të famshëm e të pëlqyer në botë pas bashkëpunimit të suksesshëm “Live it up” me Era Istrefin dhe Will Smith. Gjithashtu ai është mjaft aktiv në rrjetet sociale dhe ndan shpesh momente nga përditshmëria me ndjekësit e tij.

Para pak orëve ai ka treguar përmes një fotoje në Instagram se kishte shpëtuar mirë nga një udhëtim i frikshëm me avion për shkak të turbulencave.

“Një udhëtim me shumë turbulenca, por falë Zotit jemi mirë” – ka shkruar Nicky krahas fotos së publikuar duke puthur avionin.