“Kapa gruan me komshiun, njëherë e provoi, gjithmonë po e kërkon”

Një burrë tregon për marrëdhënien e tij të ccuditshme në rubrikën “E dashur Deidre të “The SUN”.

Burri shkruan:

Unë jam një burrë 36 vjeç, i martuar dhe i lumtur me një grua të bukur. Ajo është 34 vjeçe dhe burra të tjerë vazhdimisht e gjuajnë atë dhe ajo më ndez. Unë e nxita gruan time të kryente marrëdhënie seksuale me një të huaj.

Ishte djalë me muskuj, i cili jetonte afër dhe unë e inkurajoja atë të bisedonte me të. Nëse flisnim për atë në shtrat, ajo do të kishte orgazmë më shumë se zakonisht.

Ajo pranoi se ajo dëshironte seks me të dhe u ndjeva xheloz. Ai është më i ri se unë. Thashë se kjo nuk ishte ajo që dëshiroja.

Ajo ishte e mërzitur, sepse ajo ndjeu se unë po lëvizja nga qëllimet e mia. Tani zbuloj që ajo është duke kërkuar në bodybillding në internet.

Unë jam i shqetësuar se ajo mund të shkojë me të pas shpinës sime.

Deidre thotë: Fantazitë seksuale që përfshijnë njerëz të tjerë mbahen më së miri për të stimuluar imagjinatën.

Veprimi i tyre mund të shkaktojë probleme të mëdha.

Tregojeni gruas se e doni, dhe ju vjen keq që ju lejoni që fantazitë tuaja të bëjnë sugjerime të hidhura.

Thoni se është e rëndësishme që ju jeni në gjendje t’i besoni njëri-tjetrit.

Por ju duhet të mbani lart energjinë seksuale në shtëpi. /lajmifundit.al