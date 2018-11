Ishte i fundit që e pa Kostandinin gjallë, bariu: Më kërkoi ujë, nuk e dija që e ndiqnin

Vrasja e 35-vjeçarit Kostandinos Kacifas të dielën që lamë pas ka shkaktuar shumë polemika dhe debate në media.

Djali me kombësi greke u vra në Bularat pasi i hapi zjarr policisë gjatë një aktiviteti për një festë kombëtare greke.

Fillimisht 35-vjeçari u largua nga qendra e fshatit ku pasi shtiu me armë në ajër, pa që policia do të vinte ta arrestonte.

Para se të shtinte drejt policisë e më pas të vritej ai takoi një bari.

Ky i fundit ka dhënë një intervistë për mediat greke ku ka treguar se nuk e dinte se ç’po ndodhte por Kostandini i kërkoi ujë dhe ai i dha.

Bariu ka treguar:

Konstandinin e pashe, biseduam, u ulëm dhe i dhashë ujë per te pire. Pastaj i dhashë edhe nje pallto, sepse ishte ftohtë. Ai ishte i qetë. Une shkova me pas te kontrolloja delet. Në një moment unë e humba atë nga sytë dhe ai u zhduk. U befasova shumë kur pashë helikopterin. Ishte një luftë e madhe, pashe helikopterin, per fat nuk mora ndonje plumb”.