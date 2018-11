Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Eduart Halimi, në një postim në Facebook, ka treguar bisedën e fundit që ka patur me Sokol Olldashin.

Halimi shkruan se ka qenë duke biseduar në një kafe afër kryesisë së Kuvendit.

POSTIMI I PLOTË

5 vjet me pare ne kete ore kemi qene duke biseduar ne nje kafe afer kryesise se Kuvendit, per nje “Zijafet” sic thoshte Koli dhe per nje interviste tek Fevziu te henen e ardheshme. Pastaj u ndame..per te mos u pare me kurre..

I paharruar kujtimi yt i dashur mik!