Ironizon gazetari, lolo nuk janë ata që vjedhin

Gazetari Klodian Tomorri është shprehur se në Shqipëri ekziston një kategori njerëzish, që nuk kanë vjedhur asnjë metër katrorë nga ish-pronarët, por çdo vit paguajnë 50 milion dollarë për dëmshpërblimin e pronave.

Në një postim në “Facebook”, Tomorri shkruan se këta persona nuk kanë qenë as gjykatës dhe as bllokmenë që kanë dënuar ish të përndjekurit politikë.

Më tej ai ka theksuar se ky është sistemi që është ngritur në Shqipëri dhe ndërkohë që në botë dëhen ata që shkelin ligjin, në Shqipëri nuk ndodh kështu.

Në përfundim të postimit gazetari Klodian Tomorri ka shkruar me ironi se këta persona që paguajnë konsiderohen nga shoqëria si lolo.

Postimi i plotë:

Ekziston nje kategori njerezish ne kete vend qe:

1-Nuk kane vjedhur asnje meter toke nga ish pronaret. Por paguajne cdo vit 50 milione dollare per demshperblimin e pronave.

2-Nuk kane qene as gjykates dhe as bllokmene qe kane denuar ish te perndjekurit politike. Por paguajne cdo vit 20 milione dollare per demshperblimin e te perndjekurve.

3-Nuk kane zaptuar asnje meter toke publike apo private. Por paguajne sa here qe duhet te zhdemtohet dikush qe ka zene toke publike apo private.

Nderkohe ekzistojne dhe ca kategori te tjera njerezish qe:

1-Ata qe grabiten token e pronareve dhe nuk kane paguar asnje lek.

2- Ata qe zune toke publike. Kete toke ata e shiten tek te tjeret ose ndertuan vet dhe ne asnje rast nuk paguan asnje lek.

3-Ata qe denuan dhe vrane per qellime politike por nuk bene asnje dite burg dhe as paguan ndonje lek.

Ja ky eshte sistemi qe eshte ngritur ne Shqiperi. Ne gjithe boten ndeshkohen ata qe shkelin ligjin, ketu paguajne njerezit qe nuk kane asnje faj. Dhe nuk eshte vetem faji i qeverive ky. Sigurisht ato kane pjesen kryesore te fajit, por pjesa me e dhimbshme eshte se nuk jane vetem ato fajtoret. Kjo eshte dhe pasoje e mentalitetit.

Ah se harrova dhe kete. Kjo pjesa, qe as ka vjedhur as ka vrare, por vetem paguan pergjithesisht konsiderohet nga shoqeria e gjere si njerezit me lolo. Sepse ketu duhet te vjedhes pse te zaptosh per te qene i shkathet dhe i pranueshem ne shoqeri.