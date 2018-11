Irma Libohova mes lotësh: Mrekullia që më ndodhi 3 ditë pas vdekjes së burrit

Kengetarja Irma Libohova njihet si njëra ndër këngëtaret e cila ndër vite publikun e ka bërë ta shoh artin nëpërmjet këngës.

E ftuar në emisionin ‘Rudina’, këngëtarja Irma Libohova ka folur rreth karrierës së saj 50 vjeçare, shkruan lajmi.net.

Irma me emocion ka prekur pjesë edhe nga jeta private ku ka treguar se tre ditë pas vdekjes së bashkëshortit i ka ndodhur një mrekulli.

I biri i saj i kishte dhënë lajmin se do të bëhej gjyshe dhe ani pse e mërzitur që burri i saj nuk arriti ta marrë vesh lajmin e gëzueshëm, Irma tha se ndjenja ishte e papërshkrueshme.

‘’Të gjithë më kishin thënë që është një ndjenjë shumë e mirë, është kështu, është ashtu, por kur e provon vetë, është tjetër gjë, është e mrekullueshme, e papërshkrueshme’’, ishin fjalët e saj.

Mbesa e saj mban emrin Lule dhe ia ka vënë gjyshja e saj, këngëtarja Irma Libohova.

“Ishte një emër i harruar. Ne donim një emër shqiptar. Emri përfaqëson identitetin tënd”, – shton më tej këngëtarja.

Nëse mund të quhet peng ai i mungesës së një vajze, tani Irma thotë se ndihet e plotësuar, pa pengje dhe aspak e vetmuar: “E kam thënë edhe herë tjetër, jam vetëm, por jo e vemtuar”, – përsërit ajo duke i mbajtur lotët.

“Një jetë me ty”, një nga hitet më të bukura të Irmës, që ajo ia kushtoi bashkëshortit, dëgjohet në sfond dhe ia risjell këngëtares edhe një herë kujtimet e njeriut të zemrës që e sheh nga lart: “Gjithmonë bashkë… Derisa unë të shkoj atje, do të jetë bashkë me mua”, – tha ajo por edhe pse premtoi që nuk do të derdhë më lot, e pati të vështirë t’i përmbajë./Lajmi