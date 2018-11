I shpallur në kërkim për vrasjen e Ivanoviçit, kush është Milan Radojiçiç?

Nënkryetari i Listës Serbe, Milan Radojiçiç është shpallur në kërkim në lidhje vrasjen e liderit serb, Oliver Ivanoviç. Ngjarja në fjalë ndodhi në 16 janar në Mitrovicën Veriore. ndonëse ai është marrë në pyetje më herët nga policia, ai nuk është gjetur në banesën e tij. “Policia ka marrë deklaratë nga M.R. në përputhje me kërkesën për të mbledhur informacionet e nevojshme për hetimet e vrasjes së udhëheqësit të Iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia”, -thuhet në njoftimin e Ministrisë serbe që e transmeton Radio Evropa e Lirë. Dy prokuroritë, të Kosovës dhe Serbisë, kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë bashkëpunim në hetimet për vrasjen e politikanit serb. Prokurori special i Kosovës, Sylë Hoxha, ka konfirmuar më herët se autoritetet në Kosovë janë në kërkim të Radojiçiç.

Se çfarë fakte ekzistojnë lidhur me këtë ende nuk janë bërë të ditura. Gjatë aksionit të policisë në veri të Mitrovicës, më 23 nëntor, janë arrestuar tre persona lidhur me këtë vrasje. Ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Por, aty mungon personi i katër, i cili është në kërkim. Milan Radojiçiç nuk është gjendur në shtëpi gjatë aksionit të Policisë së Kosovës dhe ai ende është në kërkim. Të njëjtën ditë, ishte arrestuar edhe personi i katërt, por ai akuzohej për rezistencë ndaj policisë apo pengim të personit zyrtar për kryerjen e detyrës. Ndërkohë, Prokuroria në Serbi flet lidhur me informacionet që posedon për këtë rast.

“Për asnjë nga personat që janë arrestuar në Mitrovicë, Prokuroria për krim të organizuar në Beograd nuk ka informacione që do të ndërlidheshin më vrasjen e Oliver Ivanoviçit”, thotë kjo Prokurori në përgjigjen e pyetjes së Radios Evropa e Lirë, nëse nënkryetari i Listës Serbe, Milan Radojiçiç, të cilin e kërkon Policia e Kosovës, ka qenë pjesë e ndonjë hetimi për vrasjen e Oliver Ivanoviçit.

“Prokuroria tashmë ka njoftuar se ka proceduar me të gjitha kërkesat e parashtruara deri më tani për ndihmë ligjore të ndërsjellë, me të cilat, ndër të tjera, ishte kërkuar edhe intervistimi i dëshmitarëve. Për identitetin e dëshmitarit, Prokuroria nuk mund të japë sqarime dhe as për detajet e cilësdo kërkesë. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës, ndaj kërkesës së kësaj prokurorie kanë vepruar në mënyrë selektive, kështu që deri më tash nuk janë dorëzuar të gjitha dëshmitë dhe informacionet e kërkuara”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi më 23 nëntor, se ngjarja në veri të Mitrovicës nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e Oliver Ivanoviçit, ndërsa dy ditë më pas tha se nuk e di ku gjendet Milan Radojiçiç. “Ne nuk kemi pranuar asnjë informacion për rastin e Milan Radoiçiçit. Kur neve na pyesin ose na tregojnë, gjithmonë me kënaqësinë më të madhe do të ju përgjigjem”, deklaroi Vuçiç. Në ndërkohë, Radojiçiç të dielën në mbrëmje u drejtua me një deklaratë ku tha se “nuk ka qenë mik i afërt me Oliver Ivanoviçin, por se nuk është vrasës dhe nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e tij”. Radojiçiç tha se bastisja e shtëpisë së tij nga ana e policisë ka pasur vetëm një qëllim- “vrasjen e tij”. “Prishtina dëshiron të më eliminojë pasi e dinë se unë, bashkë me miqtë dhe vëllezërit, jam ndër të paktët që është i gatshëm të iu kundërvihet qëllimeve të tyre për të sulmuar dhe pushtuar veriun e Kosovës dhe ta nënshtrojnë popullin serb”, ka thënë Radojiçiç.

Ai gjithashtu bëri të ditur se nuk do t’i dorëzohet Policisë së Kosovës, ndërkaq rreth spekulimeve për vendqëndrimin e tij tha se “mund të them se jam afër, po pres dhe po vëzhgoj“. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç në shtator të vitit 2017, gjatë një konferencave për media, e kishte falënderuar Radojiçiçin si njëri prej atyre që e ruajnë popullin serb në Kosovë. Në atë kohë, përfaqësuesit e Listës Serbe i porositi të luftojnë për popullin e tyre sa më shumë që të munden.

“Faleminderit për tyre që e ruajnë Serbinë në Kosovë, e ruajnë edhe fëmijët e tyre. Falënderoj edhe Goran Rakiç, Dalibor Jevtiç, Milan Radojiçiç, Branimir Stojanoviç dhe të tjerët. Secili fëmijë i tyre e ruan Serbinë në Kosovë dhe për këtë faleminderit pafundësisht. Po luftoni për atdheun tuaj po luftoni për fëmijët tuaj”, kishte thënë Vuçiç. Por, përmendja e Radojiçiçit nga ana e presidentit serb, është shqetësuese mendonte politikani tashmë i ndjerë serb Oliver Ivanoviç. Ai në një intervistë për BIRN në tetor të 2017-ës e përshkroi Radojiçiçin si një figurë kyçe dhe bartës i pushtetit në veri. Ivanoviçi në atë kohë insistonte që ajo pjesë e intervistës të mos publikohej, por kishte porositur që ai emër të mbahet në mend. Kjo pjesë, megjithatë u publikua pas vrasjes së tij.

“Qendra e fuqisë nuk është ndërtesës në objektin e komunës, por se komuna është nën këtë qendër të dytë joformale të pushtetit. Ajo që mua më shqetëson është se autoritetet serbe e përmendin këtë alternativën tjetër, qendrën joformale të pushtetit, si shembull për diçka. Presidenti përmendi Milan Radojiçiq, dhe kjo mua më shqetëson sinqerisht sepse ai e mori si shembull të luftëtarit për mbijetesën e serbëve në Kosovë”, pati thënë Ivanoviç. Mirëpo, më vonë në një deklarim për media, presidenti Aleksandar Vuçiq tha se nuk e ka idenë as sesi duket në pamje Milan Radojiçiçi.

Por, sesi duket Radojiçiçi e dinte kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili në një intervistë, për një emision të Qendrës Mediale në Çagllavicë, në dhjetor të 2017-ës, duke folur për bashkëpunimin e mirë me kolegët e Listës Serbë në Qeverinë e Kosovës, tha se ka bashkëpunim edhe me njerëz nga veriu.

“Ta zëmë, Milan Radojiçiç, besoj se edhe ai e ka rolin e vet. Ai është nga veriu dhe pyetet për çdo gjë, dhe unë bisedojë me atë”, pati thënë Haradinaj. I pyetur nëse ai (Radojiçiq) është një politikan, Haradinaj ishte përgjigjur: “Nuk duhet të jesh vetëm politikan që të kesh rol këtu, ndërsa unë jam i hapur dhe bisedojë me të gjithë”, deklaroi Haradinaj. Megjithatë në qershor 2018, Radojiçiç, bëhet politikan dhe zgjidhet njëri nga nënkryetarët e Listës Serbe. Në shtator, bashkë me përfaqësues tjerë të Listës, takohet me Haradinajn në kabinetin e tij.

Për organet e drejtësisë në Serbi, Milan Radojiçiç ka qenë i njohur që nga viti 2011. Në atë kohë kundër tij dhe Zvonko Veselinoviçit ishte ngritur aktakuzë për përvetësimin e 32 kamionëve të firmës “Hipo Alpe Adria Lizing”. Aktakuza u ngrit para gjykatës në Beograd, dhe kjo kohë rastisi me vendimin e Beogradit për fillimin e dialogut me Prishtinën dhe thirrjen ndaj serbëve të veriut që të largojnë barrikadat. Të dy u liruan nga akuzat në vitin 2016. Duke shfrytëzuar Ligjin për qasje në informacione, BIRN, arriti të sigurojë aktvendimin e shkallës së parë të Gjykatës në Beograd lidhur me këtë rast, në të cilin thuhej se Radojiçiç ishte dënuar më parë, mirëpo në pajtim me Ligjin për të dhënat personale, janë mbuluar të dhënat se kur, për çfarë dhe cili sanksion i është shqiptuar.

Ndërkaq, Zvonko Veselinoviç mbahet në mend nga publiku sidomos në kohën e barrikadave në veri të Kosovës, të organizuara gjatë viteve 2011 dhe 2012. Në atë kohë edhe KFOR-i e pati identifikuar si një nga organizatorët e trazirave në atë pjesë. Emri i Veselinoviçit ndërlidhet me një varg veprimtarish. Javën e kaluar BIRN raportoi se ai u bë pronar i shumicës së aksioneve të ndërmarrjes ndërtimore “Inkop” të pronares Dushica Maksimoviq. Ajo 40 për qind të aksioneve i barti edhe te Milan Radojiçiq. 20 për qind të aksioneve kaluan te vëllai i Veselinoviqit, Zharko Veselinoviq. Këto të dhëna u publikuan në Agjencisë për Regjistrat Ekonomik./REL