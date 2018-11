Humbja në Shkodër, stadiumi në kor: Panuci largohu, Panuci largohu…!

Pas pësimit të golit të katërt nga Skocia, ne porten e Shqiperise, dhe pas rezultatit skandaloz ne ndeshje nga skuadra kuqezi, i gjithë stadiumi filloi të bërtiste në kor, ku “Plisat” dhe tifogrupe të tjera, bërtisnin kundër teknikut Panuçi.

“Panuçi, Panuçi vaffanculo!” – dëgjohej në stadium. Për më tepër, video flet vetë.

Me kete ndeshje Panucci ka firmosur rezultatin e radhes zhgenjyes jo vetem per skuadren e kombetares, por edhe per tifozerine e cila ka treguar hapur zhgenjimin me paraqitjen e ekipit kombetar.