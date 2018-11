Humbi dy gishta në protestë, zbardhet dëshmia e polices pas ngjarjes së rëndë

Ina Nuka është policja e cila u lëndua më së shumti në protestën e banorëve të Unazës së Re, protestë e zhvilluar para Kuvendit të Shqipërisë.

Ndërkohë që ajo është dërguar për mjekim në Turqi, është zbardhur dëshmia e saj mbi ngjarjen.

Nuka është shprehur se ka qenë me shërbim në hyrje të Parlamentit, në rreshtin e dytë dhe gjatë protestës ka parë që protestuesit kanë ardhur me pankarta në duar si dhe me bidona plastike e kapsolla.

24-vjecarja thotë se në momentin e përplasjes në një moment ka ndjerë djegie në pjesën e qafës dhe njëkohësisht një erë tymi dhe menjëherë ajo ka vendosur dorën e djathtë në pjesën e qafës dhe në këtë moment ka dëgjuar një shpërthim dhe dhimbje në pjesën e qafës dhe në dorën e djathtë. Nuka është shprehur se kapsolla ka ardhur përballë në drejtim të Komunitetit Myslyman.

Ndërkohë nga organi i akuzës thuhet se në trupin e 24-vjecares janë konstatuar dëmtimet në pjesën e qafës nga ana e djathtë, dëmtime në dy gishtat e dorës së majtë, si edhe dëmtime masive të dorës së djathtë./Lajmifundit.al