Horoskopi i ditës, 17 nëntor 2018

DASHI 21. mars – 20. prill

Do të jeni të përkushtuar në realizimin e një projekti i cili në të vërtetë nuk përbën një prioritet real. Megjithatë do të keni mundësi për të bërë njohje të reja dhe për të forcuar raportet me një person, të cilin e keni njohur prej pak kohësh. Në dashuri duhet të jeni më të hapur.

DEMI 21. prill – 21. maj

Kjo është një periudhë rilindje tejet e rëndësishme për gjithë ata që kanë ndërmend të ndryshojnë mënyrën e jetesës. Mbyllet kështu një fazë mjaft e rëndësishme lidhur me arritjen e gjithë rezultateve që keni në plan. Megjithatë duhet të jeni më strategjik lidhur me marrëveshjet e reja.

BINJAKET 22. maj – 21. qershor

Ky është një moment shumë i mirë për të shpëtuar nga të gjithë dyjëzimet në lidhje me partnerin/en. Në vendin e punës duhet të jeni më të komunikueshëm, në mënyrë që të përmirësoni dhe menaxhoni më mirë çështjet me rëndësi.

GAFORRJA 22. qershor – 22. korrik

Do të jeni në gjendje që të parandaloni të papritura të ndryshme, në sajë të intuitës tuaj të shkëlqyer. Në sektorin e dashurisë nuk duhet të jeni të acaruar, ndaj jini më romantik dhe shprehni hapur ndjenjat tuaja.

LUANI 23. korrik – 22. gusht

Duhet të përballeni me konflikte të cilat do ju acarojnë, sidomos nëse së fundmi keni pasur tensione në familje ose në dashuri. Duhet të jeni të hapur për dialog por mos u impononi tek të tjerët. Në vendin e punës parashikohen propozime të reja.

VIRGJERESHA 23. gusht – 23. shtator

Mundohuni të rrethoheni nga persona sa më pozitiv të cilët do të dinë të vlerësojnë shpirtin tuaj të aventurës. Do të jeni në kërkim të pikave të referimit dhe kjo gjë do ju bëjë më të pavarur jo vetëm në çështjet profesionale por edhe në dashuri.

PESHORJA 24. shtator – 23. tetor

Do të surprizoheni nga një vizitë e papritur e cila do ju bëjë euforik. Rigjetja e një personi nga e kaluara juaj do ju bëjë të rimendoni situatat pozitive të cilat do ju bëjnë të rigjeni forcë dhe guxim dhe në të njëjtën kohë të përballoni edhe problemet në vendin e punës.

AKREPI 24. tetor – 22. nëntor

Kjo ditë është mjaft interesante për tu përfshirë në nisma të reja dhe të mbyllni përfundimisht gjithë situatat që ju kanë vendosur në siklet gjatë javëve të fundit. Do të hapet një fazë e rëndësishme, e cila do të sjellë vetëm fitore.

SHIGJETARI 23. nëntor – 21. dhjetor

Kjo ditë ju fton të jeni më të kujdesshëm në mënyrën se si do të shpreheni, pasi shpesh prireni të jeni të ashpër dhe të drejtpërdrejtë gjë që mund shkaktojë gafa të vogla, sidomos në dashuri. Në vendin e punës do të merrni kënaqësi të mëdha.

BRICJAPI 22. dhjetor – 20. janar

Duhet të sforcoheni më shumë për të ruajtur përqendrimin në vendin e punës. Keni kaluar një fazë të mbushur me tensione për kolegët tuaj, por duhet të shtrëngoni dhëmbët për të mbyllur të gjitha çështjet e mbetura ende pezull. Mbrëmja do të jetë relaksuese për ta kaluar me familjen. Do të merrni propozime të reja.

UJORI 21. janar – 19. shkurt

Mos u ndjeni të detyruar që të ndiqni me patjetër këshillat e të tjerëve, por dëgjimi i tyre mund t’iu stimulojë të kërkoni një këndvështrim tjetër lidhur me një situatë e cila ju bën konfuz dhe të pavendosur. Gjatë kësaj të shtune duhet të jeni më të pavarur në dashuri.

PESHQIT 20. shkurt – 20. mars

Nuk është momenti më i mirë për të bërë ndryshime drastike në jetën tuaj, pasi po kërkoni ende të përshtateni me ndryshimet e pësuara muajve të fundit. Dashuria parashikon mundësinë për zyrtarizimin e një raporti. Ndërkohë ata që janë vetëm, duhet të përgatiten për një fundjavë të mbushur me takime interesante.