Horoskopi i ditës, 11 nëntor 2018

DASHI21. mars – 20. prill

Dashuria: Sot dita juaj do të jetë interesante, nuk do të ketë më një krizë në çiftet që kanë diskutuar shumë më herët. Yjet do të jenë pozitive për marrëdhëniet që kanë pasur vështirësi në të kaluarën. Për beqarët kjo ditë mund të cilësohet si faza e rimëkëmbjes, edhe nëse je angazhuar pak deri më sot. Puna: Në vendin e punës ju duhet të kapni një mundësi atraktive, kështu që këshilla është të shikoni rreth jush.

DEMI21. prill – 21. maj

Dashuria: Në këtë fazë të jetës suaj ju do të keni përgjigje konkrete posaçërisht në lidhje me dashurinë. Shumë nga shenjat do të duan të dalin nga kutia. Nëse ju keni qenë vetëm për një kohë të gjatë, është më mirë të mos angazhoheni në marrëdhënie akritike. Puna: Ka ndryshime rolesh në frontin profesional, por vështirë se do të ketë ndonjë reagim të menjëhershëm.

BINJAKET22. maj – 21. qershor

Dashuria: Edhe ata që kanë vuajtur shumë në të kaluarën tani mund të jetojnë me qetësi më të madhe. Në marrëdhëniet sentimentale do të veproni me lehtësi . Qielli është interesant edhe për beqarët, në ajër ka një ndjenjë të mirë qetësie. Puna: Në sferën e punës do të keni armët e duhura për të mbrojtur veten dhe për të sulmuar. Këshilla është që të parashikohen vendimet.

GAFORRJA22. qershor – 22. korrik

Dashuria: Historitë që do të lindin në këtë periudhë do të kenë vlerë të madhe. Çdo gjë është e mundur, edhe atë që kurrë nuk do të kishit ëndërruar të shpresonit dhe problemet do të tejkalohen. Beqarët do të kenë plane të mëdha për të ardhmen, mes tyre ka edhe dashuri. Puna: Në punë nuk do të duhet të largohesh nga rruga që mund të të nxjerrë pengesa. Periudha e favorshme për negociata.

LUANI23. korrik – 22. gusht

Dashuria: Në dashuri mund të kthehet një zjarr i vjetër nga e kaluara, por ju do të vendosni nëse ia vlen të shkruani një histori të mbyllur. Kujdes ndaj tensioneve. Nëse jeni vetëm dhe keni rastin të udhëtoni, bëjeni, shumë njerëz do të venë re hijeshinë tuaj. Puna: Momenti i rëndësishëm për të qenë ambicioz, propozime të reja vijnë për të punuar. Ndryshimet do të kenë favorin e yjeve.

VIRGJERESHA23. gusht – 23. shtator

Dashuria: Dashuria kthehet të jetë e gëzuar, pas një periudhe tensionesh, duhet të thuhet, megjithatë, se tipi juaj emocional duhet të kuptohet edhe nga partneri/ja. Për zemrat e vetmuara do të ketë një rimëkëmbje të madhe në fushën e emocioneve dhe një periudhë të formës së mirë. Puna: Në punë ekzistojnë marrëveshje për t’u shqyrtuar, por në këtë periudhë do të keni një shtysë më të mirë për t’i realizuar personalisht.

PESHORJA24. shtator – 23. tetor

Dashuria: Venusi do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të xhelozisë në çifte, hëna disonante mund të ndikojë në performancën tuaj dhe të luajë shaka të këqija. Nëse jeni vetëm do të keni mundësi të jetoni aventura që do të rrisin sigurinë tuaj. Puna: Ju dëshironi të ndryshoni ambientin tuaj të punës. Ata që kanë biznesin e tyre kanë mundësi për të luftuar dhe për t’u kthyer në lojë.

AKREPI24. tetor – 22. nëntor

Dashuria: Shumë çifte do të bëjnë një zgjedhje së shpejti dhe mund të ketë kundërthënie për t’u adresuar. Qielli është kritik për marrëdhëniet që tashmë kanë vështirësi. Priten aventura dhe flirte të reja për beqarët, yjet favorizojnë emocionet. Puna: Disa probleme në fushën profesionale, mos bëni shumë gjëra së bashku, do të keni më pak komplikime.

SHIGJETARI23. nëntor – 21. dhjetor

Dashuria: Takime flirtuese për beqarët, të cilët do të kenë një dëshirë të madhe për t’u argëtuar dhe të mos mendojnë për ndonjë gjë. Hisoritë që lindin tani mund të përcaktojnë edhe të ardhmen tuaj, prandaj njohjet e reja të dashurisë nuk mund të përjashtohen. Puna: Kushdo që dëshiron të ndryshojë punët është më mirë se të humbasë kohë, pa lënë pas dore arsyeshmërinë dhe maturinë.

BRICJAPI22. dhjetor – 20. janar

Dashuria: Dielli i favorshëm në dashuri, ka një dëshirë për të dashur, por edhe një dëshirë e madhe për të reflektuar. Së shpejti do të fillojë një periudhë e rimëkëmbjes dhe stabilitetit. Lajmet që vijnë për beqarët, edhe nëse nuk janë të gjitha pozitive, ka kushte për të marrë diçka të mirë nga një takim. Puna: Sot nuk do të keni shumë dëshirë për të punuar, ju ndjeheni shumë të shqetësuar, gjërat që duhet të bëni dhe të vazhdoni do të jenë shumë.

UJORI21. janar – 19. shkurt

Dashuria: Nëse nuk e keni gjetur ende personin e duhur, ndoshta nuk është vetëm faji i fatit të keq, ndoshta nuk jeni të bindur. Kushdo që ka një histori solide, nuk do të ketë probleme. Qielli është i përshtatshëm për ata që duan të jetojnë marrëdhënie të këndshme pa shumë angazhime. Puna: Është koha ti ktheheni furishëm punës, pasi ditët e fundit jeni lodhur dhe keni bërë pak.

PESHQIT20. shkurt – 20. mars

Dashuria: Nëse jeni çift ju mund të ndjeni një partner/e të shkëputur dhe kjo ndjenjë do t’ju hedh në konfuzion. Kush ende nuk e ka gjetur personin e duhur do të ketë shumë mendime. Beqarët do të duhet të shqyrtojnë disa marrëveshje. Puna: Sot do të ketë shumë mundësi për të fituar më shumë nga pikëpamja financiare.