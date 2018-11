Horoskopi ditor, e martë 20 nëntor 2018

Dashi

Kjo ditë ju gjen më të qetë dhe të relaksuar dhe gjithçka në sajë të rezultateve të mira që keni arritur gjatë javëve të fundit. Nga pikëpamja sentimentale ky është një moment shumë i mirë për të rindezur pasionin. Horoskopi i kësaj të marte hap një fazë të mbushur me transformime revolucionare për rutinën tuaj. Jini më kurajoz lidhur me mundësitë e reja.

Demi

Në vendin e punës nuk duhet të jeni shumë skeptikë, për shkak se parashikohen bashkëpunime të mira të cilat përkundër çdo paralajmërimi do ju lejojnë që të arrini një sukses të merituar. Duhet të jeni më të hapur dhe komunikueshëm, sidomos lidhur me çështjet e biznesit. Romanticizmi dhe empatia do ju lejojnë që të kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin/en.

Binjakët

Ka disa tentativa të cilat mund t’iu vendosin në vështirësi, sidomos nëse në dashuri po kaloni jo pak tensione me partnerin/en tuaj. Mos u tregoni shumë impulsiv dhe mundohuni që të ruani nervat e qeta.

Gaforrja

Do të riktheheni të jeni të ëmbël dhe të kuptueshëm në dashuri, ku dialogu brenda në çift do të jetë mjaft i stabilizuar. Kjo e martë vlerëson nismat e reja, ku kërkohet që të jeni më intuitiv dhe të kapni fluturimthi çdo mundësi që ju ofrohet për të fituar një sfidë të rëndësishme në vendin e punës.

Luani

Ka ardhur momenti në të cilin duhet të merrni një rol me më shumë përgjegjësi dhe që do ju bëjë mjaft të vlerësuar në vendin e punës. I keni të gjitha mundësitë për të korrur sukses, por duhet të favorizoni punën në skuadër.

Virgjëresha

Mos hezitoni kur bëhet fjalë për dashurinë, pasi shumë gjëra të paqena mund të shkaktojnë keqkuptime të cilat rrezikojnë që të minojnë raportin tuaj. Do të ketë mundësi të mira rikuperimi brenda fundjavës.

Peshorja

Parashikohen ditë mjaft të ngjeshura, të cilat do ju lejojnë që të rigjeni stabilitetin dhe qetësinë në të gjitha raportet tuaja. Do të keni mundësi të mira për të bërë sqarime ose për të mbyllur negociata të rëndësishme, por duhet të tregoheni më luftarak për të mbrojtur nismat tuaja.

Akrepi

Do të jeni të përkushtuar aq shumë sa që nuk do arrini të gjeni kohë për dashurinë apo familjen dhe kjo gjë ju tensionon dhe ju bën anksioz. Megjithatë mundohuni që të përdorni strategji alternative të cilat ju lejojnë që të përmirësoni mundësitë në vendin e punës. Këshillohet që mbrëmjen ta lini të lirë për ta kaluar me shoqërinë ose familjen.

Shigjetari

Në dashuri nuk duhet të jeni të ndrojtur, pasi kjo e martë parashikon surpriza të bukura në sferën e ndjenjave. Duhet vetëm të jeni vetja juaj, pa u munduar të kënaqni pritshmëritë e të tjerëve. Në vendin e punës parashikohen rezultate të mira.

Bricjapi

Parashikohet një ditë e cila ju fton që të jeni më të durueshëm. Po përballeni me një fazë të rëndësishme sa i takon gjithë raporteve tuaja. Shmangni përfshirjen në debate me familjen ose në vendin e punës, pasi në këto momente jeni shumë emotiv.

Ujori

Mund të jeni ngadalësuar për shkak të një lodhje, e cila gjatë ditëve të fundit nuk ju ka lejuar që të përqendroheni siç duhet në vendin e punës. Megjithatë parashikohen mundësi të mira për të pushuar më shumë dhe për të larguar gjithë stresin e akumuluar së fundmi. Në dashuri duhet të jeni më pak xheloz.

Peshqit

Në këtë moment do të ndjeni nevojën për të vendosur disa limite, të cilat mund t’iu ndihmojnë në realizimin e projekteve tuaja. Në fakt ka disa nisma, të cilat keni ndërmend që ti çoni përpara pa kaluar limitin e situatave tuaja. Kjo e martë parashikon rigjetje harmonie dhe dashurie në familje.