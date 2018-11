Habit Rama, ish-ministrit të Berishës i propozon postin e rëndësishëm

Ditën e sotme Rama propozoi 3 anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ky institucion prej kohesh kishte dale jashte funksionit per shkak te mungeses se kuorumit te nevojshem te anetareve per zhvillimin e mbledhjeve per marrjen e vendimeve.

Ajo që i habiti të gjithë është se në listë është edhe ish-ministër i Financave në qeverinë “Berisha”, Ridvan Bode.

Ata janë përzgjedhur nga një listë prej 38 aplikantësh. Anëtarët e këshillit Mbikqyrës të bankës së Shqipërisë zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ushtrojnë këtë funksion për një mandat 7-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje. /Lajmifundit.al