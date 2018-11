Ish-kryeministri Gruevski në listën e personave në kërkim

Fotografia e ish kryeministrit maqedonas Nikolla Gruevski është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme.

Imazhi i ish zyrtarit, eshte vendosur në kategorinë e personave të kerkuar për policinë për të cilët është lëshuar urdhër arresti.

Ky vendim erdhi dy dite pas kalimit te afatit ne te cilin Gruevski duhej te paraqitej ne burg per ekzekutimin e denimit te dhene ndaj tij me dy vjet heqje lirie, per akuzen e korrupsionit dhe shperdorimit te detyres me blerjen e nje makine 600 mije euro me fondet e shtetit.