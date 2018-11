Gazetari-Dules: Qirje, ku ishe ti kur na sulmuan?

Gazetari Arsen Rusta, i cili ishte i pranishëm ditën e djeshme në ceremoninë mortore të Kostandin Kaçifës dhe raportoi prej aty gjithë situatën që pasoi, ka pasur nja dy fjalë për t’i thënë Vangjel Dules, i cili ishte ndër të paktët deputetë shqiptarë që shkuan për të “nderuar” grekun.

Rusta shprehet se e do Greqinë për vlerat e mëdha që ky shtet ka pasur në të shkuarën dhe ndoshta ka edhe në të tashmen, për kulturën dhe historinë, por nuk mund të rrijë indiferent ndaj reagimit të Dules e shqiptarëve të tjerë, në momentin kur shtetas grek hyjnë në territorin shqiptar dhe na ofendojnë “në shtëpinë” tonë.

Ai shkruan:

Kur pyetem qirje Dulen te na thonte dicka ne shqip per interes te publikut se cfare po ndodhte ne Bularat dhe perse kishte thirrje raciste e nacionaliste? Na u pergjigj: respektoni momentin. Qirje, e respektuam dhe te respektuam. Nuk u la fjale pa thene dje ndaj gazetareve shqiptar te shara e deri ne kercenime. Ti ishe aty i kuptoje, rrije me ta. Vetem se prane nesh nuk erdhe asnje moment edhe pse paguhesh nga taksat tona taksat e mia.

Qirje, une e dua greqine ndoshta jo me shume se ti por e dua me shume per qytetarine, Aristotelin, mitologjine, kulturen, kurorat me dega ulliri, plazhet, buzuqet, folklorin, arvanitasit, besimin ortodoks, e shume e shume pasuri te ketij vendi te mrekullueshem. Flm gjithsesi z.Dule,z.Tavo, z.Koco Barka, z.Spiro Ksera qe ishit aty degjuat teksa shahej kushdo shqiptar perfshi edhe ju qe keni lindur ne kete atdhe dhe ishit te lumtur duke mos reaguar per ne jo e jo. Por as per veten tuaj!

Te jesh shqiptar apo grek nuk eshte e thene te dhunosh ate qe s’eshte e jotja, por fundja qytetar te botes se civilizuar dje ishim ne shqiptaret, perfshi dhe gazetaret e intimiduar. Ju? Ishit thjesht te pafuqishem te ndalnit ekstremizmin qe perdorni per vota. #qytetartebotes te pershendesin Qirje Dule.”