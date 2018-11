Foto- Policia e Shtetit tregon kush janë 8 ‘të fortët’ e Vlorës (Emrat)

Emrat dhe fotografitë e 8 personave më të rrezikshëm të Vlorës janë në publikë nga Policia e Shtetit ditën e sotme.

Policia njofton se këta persona janë të dënuar përjetë ose me 25 vite burg.

“Ja 8 personat në kërkim me rrezikshmëri shumë të lartë, në qarkun Vlorë, të dënuar me burgim të përjetshem, dhe me 25 vjet burg. Policia e Shtetit fton cilindo që ka djeni mbi vendndodhjen e tyre të telefonojë Policinë në numrin pa pagesë 112, duke ju garantuar anonimatin. Ndihmo dhe ti në sigurinë publike.”-thuhet në njoftimin e policisë.