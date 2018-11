“Ferri i Tiranë-Durrës”, qytetarët bllokohen me orë në autostradë

Qytetare te shumte jane ankuar ne lidhje me veshtiresite e levizjes diten e sotme ne rrugen Tirane-Durres. Trafiku i rënduar në autostradën Tiranë-Durrës mbrëmjes e sotme ka bërë që shumë qytetarë të presin me minuta të tëra të bllokuar me makinat e tyre në këtë aks rrugor.

Mësohet se radha e automjeteve arrin deri në disa kilometra siç shihet edhe në fotot që kanë dërguar dëshmitarët.

Policia bën me dije se trafiku i rënduar vjen si pasojë e frekuentimit gjatë fundjavës të qytetit bregdetar të Durrësit apo edhe drejt Tiranës.