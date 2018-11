Era Istrefi reagon ndaj komenteve ofenduese të grekëve mbi foton me shqiponjë

Shqipëria feston sot Ditën e Pavarësisë dhe të shumtë kanë qënë të famshmit shqiptarë që kanë uruar atdheun për festën kombëtare.

Edhe këngëtarja tashmë me famë botërore Era Istrefi ka uruar Shqipërinë me një foto bashkë me Norën ku duken duke bërë shqiponjën me duar. Ato ndodhen në Athinë dhe nga atje kanë vendosur të bëjnë edhe foton që në rrjete sociale po konsiderohet si provokim ndaj Greqisë.

Fansat grekë kanë reaguar menjëherë ndaj kësaj fotoje dhe kanë shpërthyer në ofendime ndaj këngëtares shqiptare.

“Ti nuk mund ta bësh këtë në Athinë është mungesë respekti” – shkruan dikush.

“Ti po nënvlerëson një vend që po të mirëpret dhe të kesh turp” – komenton dikush tjetër.

“Je shumë budallaçkë, largohu menjëherë nga vendi im”- ishte një tjetër koment.

“Mosrespektuese, copë m**i”- shkruan një tjetër komentues.