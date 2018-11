E FUNDIT/ Hollanda ekstradon drejt Shqipërisë anëtarin e rëndësishëm të bandës Bajri

Nga Hollanda është ekstraduar për në Shqipëri anëtari i bandës së frikshme të Shkodrës, banda Bajri.

Burime nga Policia bëjnë me dije se Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol The Hage/Hollandë ekstradoi nga Amsterdami drejt Shqipërisë shtetasin shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar:

– Samet Halluni, 21 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër.

Gjykata për Krimet e Rënda Tiranë ka çaktuar ndaj këtij shtetasi masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale,”Shtrëngim për dhënie pasurie me anë të kanosjes ose dhunës, kryer në bashkëpunim, në kuadër të grupit kriminal” parashikuar nga nenet 109/b, 333/a dhe 334 të Kodit Penal.

Shtetasi Samet Halluni është anëtar i grupit të strukturuar kriminal “Bajri” dhe dyshohet që në bashkëpunim me anëtarë të tjerë të këtij grupi ka kanosur me anë të shtrëngimit për dhënien e pasurisë një sërë biznesesh në Shkodër duke përfituar prej tyre para dhe prona. /Lajmiifundit.al

E FUNDIT/ Hollanda kap dhe ekstradon drejt Shqipërisë anëtarin e rëndësishëm të bandës Bajri