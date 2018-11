Dy ditë pas arrestimit, UT pezullon nga detyra Dritan Shoraj-n

Dy ditë pas arrestimit nga Policia e Tiranës të pedagogut të Fakultetit Ekonomik, Dritan Shoraj me qëllim ekstradimin në Itali për të vuajtur dënimin për trafik droge, Universiteti i Tiranës e ka pezulluar nga detyra pedagogun.

Në një njoftim të shkurtër për mediat, Universiteti i Tiranës, Mynyr Koni thekson se Shoraj pezullohet deri në marrjen e dokumentacionit të plotë nga institucionet përkatëse.

Njoftimi për mediat:

Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni pasi u njoh me informacionin e bërë publik nga Policia e Shtetit në datën 10.11.2018 për z.Dritan Shoraj, i arrestuar, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi drejt Italisë, vendosi më datë 12.11.2018 pezullimin nga detyra të z.Dritan Shoraj, personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Menaxhimit në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, deri në marrjen e dokumentacionit të plotë nga institucionet përkatëse për këtë shtetas.