“Druj, gurë e molotov, deputeti zbulon urdhrat e Ramës për 21 Janar

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ditën e sotme ka sulmuar kryeministrin Edi Rama.

“Ky qe sot qan e qurrepset per respektin qe gjoja ka per policine, ne 21 janar te 2011 e dhunonte si kriminel policine me drunj hunj e molotov bile perdorte edhe flamurin kombetar si mjet lufte,pasi i tille anti flamur eshte”- shkruan Vasili në Facebook.

Postimi i plotë në Facebook:

“Kryeministri dje dhunues i policise dhe i flamurit, sot qan si krokodil per te.

Historia e ketij kryeministri eshte banalisht historia e nje genjeshtari ordiner maniak te karriges se pushtetit,sepse pa te cilen eshte me pak se hiçgje.

Më tej Vasili është shprehur se sapo erdhi në pushtet Rama, uli në detyrë policin që mbrojti flamurin në kulmin e dhunës së urdhëruar nga kryeministri.

“Sapo erdhi ne pushtet po ky kryeminister ne vend qe te ngrinte,perkundrazi e uli ne detyre Amarildo Yzeirin policin simbol qe mbrojti flamurin ne kulmin e dhunes se urdheruar nga ky mashtrues qe eshte sot ne krye te qeverise”, – ka nënvizuar ai më tej.

Krahas këtij postimi Vasili ka publikuar edhe një video, në të cilën shikohet se si qëllohet policia me drunj gjatë protestës së 21 janarit.

“Ndaj shiheni videon dhe ju perseris,refuzoni te degjoni nje mashtrues kryeminister qe genjeshtren e ka te vetmin dimension te vertete te tij” – përfundon kreu i grupit parlamentar të LSI-së. /Lajmifundit.al