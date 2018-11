Drejtuesja e fondacionit DSA letër Ruçit, Ramës dhe Avokates së Popullit, Hyseini të japë dorëheqjen

Emanuela Pepkola, drejtuese e fondacionit DSA ( Down Sindrome Albania ) ka reaguar sërish ndaj deputetit socialist, Alket Hyseni, i cili përdori termin “autizëm” për fyerje politike.

Në një postim në rrjetet sociale, Pepkola shkruan se ky rast është raportuar në aplikacionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjithashtu është duke u përgatitur edhe një letër për Ruçin, Ramën dhe letër për tek Avokati i Popullit.

Më tej drejtuesja e fondacionit DSA i ka bërë thirrje të gjithë personave publikë të ngrejnë zërin, ndërsa i ka adresuar një pyetje kryeminkistrit Edi Rama.

Postimi i plotë:

Per te gjithe qe me pyesin se c’do te bejme tjeter per #AlketHyseniJepniDoreheqjen

1. Kemi raportuar ne aplikacionin e Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi.

2. Jemi duke pergatitur dhe leter per Z.Ruci, dhe Z.Rama dhe Leter per tek Avokati i Popullit.

Media dhe nje komunitet i tere jane tashme ne dijeni, ndaj besoj se askush nuk ka me nevoje per fakte. Pres qe pavaresisht letrave tona, media te vazhdoje te kerkoje llogari vete e ta ndjeke kete ceshtje. Te kerkoje nga komisioneri dhe avokati i popullit se cila eshte rruga qe duhet te ndjekin me te”.

Pres qe pa u mbyllur dita e punes sot, deputeti te kete dhene vete doreheqjen (apo vete PS ta kete perjashtuar ate), dhe shefat e tij te kerkojne ndjese ne emer te tij e te gjithe partise socialiste.

Nese ai vete, partia e tij dhe kuvendi nuk e bindin ate te jape dorehqjen, cfare do lloj letrash te bejme ne, nuk ka per te ndodhur asgje me….sepse politikanet e vendit tone e dine qe ne Shqiperi cudia me e madhe 3 dite zgjat dhe turpi kapercehet me nje gote vere te shtrenjte.

Nderkohe lutem qe personat publike e sidomos ato ne politike (te majte e te djathte) qe kane femije, motra e vellezer me AK ne shtepite e tyre, te ngrene zerin sot. Nese nuk e beni sot mos u lodhni me dite tjeter. Ne prinderit, motrat dhe vellezerit e thjeshte kemi nevoje per fuqine e zerit tuaj sot. Ne e dime se kush jeni ju…jeni shume jo pak, e ne nivele ministrash, deputetesh, analistesh, VIP-ash te te gjitha kategorive. Mjaft keni qendruar ne heshtje e duke sistemuar vetem hallin tuaj. Me kuptoni drejte, me vjen mire qe ju i keni gjetur kushtet per te dashurit tuaj, por sot dhe juve ju kane ofenduar e prekur dinjitetin”.

Per Kryeministrin, Z. Edi Rama une kam nje pyetje:

Z. #EdiRama a perfshihet gjuha e urrejtjes dhe e diskriminimit ne planin tuaj per te denuar me ligj shpifesit? A do me jepni Ju sot nje shenje, qe Kryeministri i vendit tim, vertete s’e ka mendjen tek nevojat e komunitetit te PAK, por nuk mund te lejoje qe te shkelet dinjiteti i tyre?