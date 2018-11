Drejt shembjes, ARRSH i bën një thirrjen e fundit banorëve të Unazës së Re

Pavarësisht protestave të banorëve të Unazës së Re, duket se ndërtesat e tyre janë në prag shembje.

Ditën e sotme Autoriteti Rrugor shqiptar i ka bërë një ftesë për sqarim, banorëve të kësaj zone.

Deklarata e plotë për banorët e segmentit rrugor “Mbikalimi Pallati me Shigjeta – Unaza Shqiponja, loti 1, 2, 3”:

“Autoriteti Rrugor Shqiptar i bën thirrje të gjithë banorëve të segmentit rrugor “Mbikalimi Pallati me Shigjeta Unaza Shqiponja Loti 1, 2, 3”, të cilët nuk kanë marrë ende kontakt me ARRSH-në, të paraqiten pranë institucionit të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe t’i drejtohen Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve me të gjitha dokumentet përkatëse.

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve dhe Drejtori i Përgjithshëm kanë pritur dhe kanë sqaruar rreth 60-70 % posedues të objekteve të prekura nga projekti “Rehabilitim Mbikalimi Pallati me Shigjeta Unaza Shqiponja Loti 1, 2, 3.

36 prej tyre kanë marrë përgjigje me shkresë zyrtare nga ARRSH.

Objektet që preken nga projekti “Rehabilitim Mbikalimi Pallati me Shigjeta Unaza Shqiponja Loti 1, 2, 3” janë 242, sipas verifikimeve paraprake të bëra nga grupet e punës.

Pjesa tjetër e banorëve që nuk janë paraqitur ende pranë institucionit të ARRSH-së janë të lutur të paraqiten për të marrë çdo informacion që i nevojitet.”/ Lajmiifundit.al