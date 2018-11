Dorëheqja e Xhafajt, Reagon Dritan Zagani

Ish-oficeri i Vlorës Dritan Zagani, i cili tashmë ndodhet në azil jashtë vendit ka reaguar për dorëheqjen e Fatmir Xhafajt nga posti i ministrit të Brendshëm, rreth një javë më parë.

Në një postim në ‘Facebook’ Zagani shkruan se ai e di pse Fatmir Xhafaj dha dorëheqjen.

“Drita e varkes, peshku i verbuar dhe rrjeta! Ka nje menyre peshkimi naten me drite verbuese per nje lloj peshku qe quhet sardele, ku ne rastin tone nje eshte i verbuar dhe tufa here nga e djatha e here nga e majta pa harruar poshte e larte e godasin fuqishem qe ti nxjerrin hipnozen, por ai e ka te pamundur te reagoje e goditejet e fuqishme qe merr e nxisin te hece me shpejt drejte fatit te tij te konserves!

Per tufen ai eshte nje peshk si gjith te tjeret nuk eshte dietar i vjeter por i ri qe mund te nxere, ka aftesi te spikatura e jo te vecanta por problemi qendron tek precedenti?!

Nuk ka rendesi nese kesaj here bie ne rrjete i vetem apo me disa te ndritur te tufes por edhe i vetem do te bente qe peshkatari te kthej perseri e perseri deri ne zhdukjen e species!”, – ka shkruar ish-oficeri në postimin e tij.

Më tej drejtori i policisë ka thënë se një informacion i rezervuar i erdhi nga një vend pranë, vendit ku ai jeton, ndaj edhe Xhafaj dha dorëheqjen.

“Kuptoj edhe perse u zgjodh e qe te refuzohej nje ushtarak i formuar ne vendin ketu prane?! Kuptoj edhe te gjitha lajmet e shpikura e makinacionet per te terhequr vemendjen nga PESHKU i verbuar?! Pyetjet nuk i bera se desha pergjigjie por per te ngritur ceshtjen qe duhet dhe si duhet! Mediat vizuale jane o ne njerin krah o ne tjetrin e askush nga ju nuk ka interes ne publikimin e te vertetave, por me mjaftojne keta ndjekes qe kame e pa harruar ata qe me kane cuar “kerkese” ne kete profil.

TIK-TAK une kam kohe te merrem me ju te gjithe , si dhe nuk do te ndaloje sepse me eshte ndaluar vendi i SHENJTE TOKA IME.

Prokurore te ceshtjes Habilaj nderkombetaret ata qe ju vijne ne sallat e gjyqit e jo vetem e dinin ceshtjen me pyetjet qe ju ngrita qe ne gjeneze, por po prisnin te shikonin ishte ceshtje paaftesie apo vullneti, kete te paren ja u perjashtova si mundesi! Sha-Mat politikes, prokurorise e gjyqsorit”, – ka përdunduar ai në postimin e tij.