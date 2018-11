Dëshmojnë prindërit e Elvanës: Vajzën kemi 2 javë që e kemi takuar, Ervin Mata ka një vit që…

Detaje të reja janë zbardhur nga dosja e vrasjes në zonën e ish-Bllokut. Zbardhet dëshmia e prindërve të këngëtares Elvana Gjata por edhe të babait të fejuarit të saj, Ervin Matës i cili është në kërkim.

Në dosje theksohet:

I është marrë deklarim që tregon rrethanat e hetimit shtetasit Luan Mata, i cili është i ati i shtetasit Ervin Mata, i cili ndër të tjera deklaron se nuk ka dijeni për ngjarjen e ndodhur dhe nuk e di se ku mund të jetë djali i tij Ervini.”

Fatmir Gjata, i ati i këngëtares Elvana Gjata, ka deklaruar:

Elvanën kam rreth 2 javë që e kam takuar, ajo shoqërohej shpesh me Mevjol Bilon, pasi bashkëshortja e ka nip, me Ervin Matën ka rreth 1 vit që bashkëjeton”.

Donika Gjata, nëna e këngëtares ka deklaruar së është takuar për herë të fundit me bijën e saj më datë 03.10.2018.

Ajo ka thënë në dëshminë e saj:

Kam njohje me Ervin Matën pasi ky i fundit ka rreth 1 vit që bashkëjeton me vajzën, Mevjol Bilon e kam nip”.