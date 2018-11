Denoncimi/ Sulmet në Shqipëri, meritë e pushtetarëve të PS

Prej 5 vjetësh në qeveri, Rilindasit kanë vendosur të tjera standarde për të bërë karrierë në administratë apo për të përfituar tendera, dhe kushti i tyre është që duhet të jesh pjesë e krimit.

Qytetarët e Sarandës kanë denoncuar tek ish-kryeministri Sali Berisha, se si deputetët socialistë shoqërohen me persona të akuzuar për vrasje, drogë dhe grabitje pronash.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri:

Vrasjet si meritë për pushtetarët e PS!

Ja kush e shoqëron Alket Hysenin, narkodeputetin mafioz, plaçkitësin e tokave të Bregut.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Turi i llogaridhenies ne Njesine Administrative Ksamil Bashkia Sarande.Ne krahun e djathte te Alket Hysenit me nje veshje me lule eshte Valbona Oruci admnistratorja e Njesise Administrative Ksamil e cila eshte motra e Dino Muhaj i akuzuar per vrasjen e Alket Muhaj ne fshatin Rabije te Tepelenes ne fillim te muajit shtator. Ndersa mashkulli pa floke eshte kryetari i PS Sarande Ardian Kola