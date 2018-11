Denoncimi/ OSHEE e Çelës në shërbim të Dakos, ja lista e personave të përfshirë

Drejtori i Përgjithshëm i OSHEE Ardian Çela është përfshirë direkt në manipulimin e zgjedhjeve në Durrës, për të njxjerrë fitues të tyre Vangjysh Dakon. Ai ka përfshirë shumë vartës të tij në skemën e manipulimit të zgjedhjeve në Durrës.

Ky ka qënë thelbi i denoncimit të një qytetari, mesazhi it ë cilit është publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha.

“Kontribues kryesor i manipulimit të zgjedhjeve në Durrës është hajduti i OSHEE, Ardian Çela,” shkruhet në postimin e hedhur nga Berisha.

Ja postimi i plotë i ish-Kryeministrit

Shikoni se si nderhyri ne zgjedhje per Gjushin krybanditi Ardian Çela!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Nje nga kontributoret kriesor per manipulimin e zgjedhjeve ne durrs esht padishim kryihe hajduti i oshee ardian çela . Ai ka urdheru te gjith hajdutet qe i ka ne terren po ne kte kompani qe jetojne ne tirane per tu transfer per zgjedhjet ne vitin 2015 . Duke filluar nga drejtori i tiranes klevis jahaja dhe lista tjeter si meposht .

1) ledia brahimi vet e 5

2) artan brahaj vet i 2

3) reald alikaj ( i denuar per korrupsion )

4) bekim dallashi ( i denuar per korrupsion )

5) artur çera vet i 2 .

6) denisa likaj

7) eduart dervishi

8 ) gentian demiraj vet i 2

9) vath dedej vet i 2

Te gjith punonjes te oshee por te cu me qera vetem per zgjedhjet e 2015 te gjushit .