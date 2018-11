Denoncimi/ Ja si po vjedh Rama barnat e rimbursueshme

Qytetarët shqiptarë po denoncojnë çdo ditë e më shumë vjedhjet që po u bëhet nga qeveria e Edi Ramës dhe rilindësit në administratë.

Një qytetar ka denoncuar sot tek ish-kryeministri Sali Berisha, se si rilindësit po vjedhin edhe tek ilaçet e rimbursueshme. Sipas qytetarit kur shkon në farmaci për të marrë ilaçet, vetëm gjysma e tyre është e rimbursueshme.

Ja çfarë shkruan Ish-kryeministri:

Denoncohet vjedha klamoroze e Kallam Dështakut me barnat e rimbursueshme!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Z. Berisha, ashtu si me ndihmen ekonomike, “Sistemi” i Edi Rames ka filluar te vjedhe edhe barnat e rimbursueshme. Me recetat elektronike jane te shumta rastet kur sasia qe u del ne sistem farmacive eshte sa gjysma e recetave te leshuara nga mjeku. Kur shkojme tek mjeku na tregojne urdherin me sasine e sakte te ilaceve, kur shkojme ne farmaci ne sistem rezulton me pak. Kjo eshte nje tjeter vjedhje e hapur nepermjet “Sistemit”.