Mbani pastër plazhet! Këngëtarja shqiptare zhvishet e mbuluar nga plehrat

Dashuri Bilaj është një artiste Shqiptare që karrierën dhe jetën e ka ndërtuar në Kosovë.

Prej vitesh është në tregun muzikor ndërsa këtë vit ajo ka fituar çmimin Miss Grand Albania. Bilaj është rikthyer në Shqipëri për të dhënë një mesazh të fortë në lidhje me një çështje e cila ka qënë gjatë gjithë kohës jo vetëm shqetësim për Shqipërinë por edhe vendet fqinje. Këngëtarja ka zgjedhur që të ngrejë shqetësimin e ndotjes së bregdetit duke kërkuar të tërheq vëmendjen nëpërmjet një seti fotografik nudo mes mbetjeve në Bregdet. Ajo ka zgjedhur këtë mënyrë për të ndërgjegjësuar qytetarët që mos të ndotin më detin dhe lumenjtë si dhe institucionet të marrin masa. Sipas saj ky guxim i tepruar i cili mund të paragjykohet duhet të shihet në anën tjetër të medaljes, atë të fenomenit të ndotjes së plazheve.

Si lindi ideja e të pozuarit nudo për duke patur si mesazh ndotjen e bregdetit?

Pavarësisht se jetoj dhe punoj në Kosovë si dhe udhëtoj në vende të ndryshme të botës me koncerte, Shqipërinë e kam gjithmonë në zemër. Gati çdo vit pushimet e Verës i kaloj në vende të ndryshme bregdetare në Shqipëri duke nisur nga Velipoja deri në Ksamil. Në këto udhëtime kam qenë e shoqëruar me miq kryesisht artistë nga Kosova apo dhe nga vende të tjera të botës. Të gjithëve i ka lënë mbresa bukuria e vendit tonë, sidomos Jugu dhe bregdeti i tij, por shumica nuk kanë dashur të rikthehen për ndotjen e madhe në bregdetin shqiptar. Mbeturina ngado të hedhura pa kriter në çdo cep. Nuk ka plazh që nuk është i ndotur qoftë me mbetje plastike apo materiale qelqi të hedhura në kudo. Kjo bën që ti zbehet bukuria plazheve që aq shumëi lëvdojmë. Shumë njerëz kanë hyrë në det dhe kanë dëmtuar këmbët me qelqe të hedhura ,të tjerë ngjitur me çadrën kanë pasur dhe mbeturina të çdo lloji dhe të tjera me radhë. Ky imazh i keq bën që e gjithë ajo krenari të rrëzohet vetëm nga mbeturinat që i gjejmë në çdo plazh madje dhe në ato që rrallëherë shkelen nga pushues.

Pse kjo formë për të tërhequr vëmendjen ?

Sepse në Shqipëri me aq sa kam parë vetëm ekstremitetet tërheqin vëmendje. Kemi parë nisma të ndryshme nga shoqata në projekte të ndryshme por që nuk kanë dhënë efekte të pritura, kemi parë që ka një ditë për pastrimin e plazheve por dhe iniciativa të ndryshme por deri tani asnjë nuk ka dhënë efekt. Duke qenë e vetme doja të jepja një kontribut kundër këtij fenomeni që shëmton plazhet, të cilat të tjerët na kanë zili, vendosa që të realizoj këtë mesazh nëpërmjet nudos artistike. Duke qenë në Shqipëri të pozosh nudo shikohet si diçka e rrallë dhe tërheq shumë vëmendje, fotografitë janë realizuar pranë dhe me mbeturinat reale që plazhet tona kanë. Pjesë plastike apo qelqi që janë aty prej kushedi sa vjetësh.

Ke menduar se mund të paragjykohesh?

Në çdo vend të botës nudititeti përdoret nga individë apo grupe për çështje të caktuara. Është e vërtetë që në Shqipëri apo dhe Kosovë kjo gjë mund të ketë një paragjykim por më e rëndësishme për mua është dhënia e mesazhit që dua të përcjellë. Ata që i tërheq nudititeti për mirë apo për keq shpresoj që të kenë dhe një ndërgjegjësim në të ardhmen për ti dhënë një zgjidhje këtij problemi që në Shqipëri duket normal ndërsa në vendet e tjera të botës, nëse një qytetar hedh mbeturina në bregdet mund të marrë gjoba të majme ndërsa këtu tek ne hidhen pa problemin më të vogël.

Po familja çfarë mendon për fotot nudo?

Përderisa janë për një çështje të duhur kam dhe mbështetjen e tyre. Në fillim iu duk e çuditshme si mamasë dhe babait si dhe kishin merakun e paragjykimeve. Duke menduar dhe faktin e të qenit artiste dhe kjo është pjesë e jetës së një artisti akoma më shumë kur përpiqet të përcjell një mesazh pozitiv ,më kanë mirëkuptuar.

Kë mendoni është fajtor për këtë fenomen?

Mendoj që fajtor janë si ata që frekuentojnë plazhet dhe i hedhin të shkujdesur dhe deri te institucionet që nuk vendosin kosha për mbeturinat apo nuk i pastrojnë ato. Shumë të tjerë i hedhin nëpër lumenj duke mos u shqetësuar se përfundojnë në det. Plastika dhe qelqi janë mbeturina që nuk dekompozohen dhe për pasojë qëndrojnë aty për një kohë të gjatë. Të parët që duhet të ndërgjegjësohen janë njerëzit që ti ruajnë dhe ti hedhin në vendet e caktuara. Në vende të ndryshme të botës ka vende dhe plazhe të cilat nuk kanë pika përkatëse por askush nuk merr dhe i hedh shkujdesur ku të mundi, por i ruan dhe i hedh atje ku duhen.



Si mendon se do të jetë impakti i fotografive?

Duke qenë se Tepelena është një qytezë e vogël dhe të gjithë njihen me njëri tjetrin mendoj se mund të shikohem ndryshe, paragjykohem por nuk kam çfarë të bëj. Dikush kupton dikush jo. Fakti që jetoj mes Kosovës dhe vendeve të tjera ku shkoj për aktivitetet muzikore do e lehtësojë këtë paragjykim.

Ishte i vështirë realizimi?

Duke qenë se në Shqipëri është shumë tabu realizimi i fotove të këtij lloji, realizimi kishte vështirësitë e saj.

Po përsa i përket impaktit të këtij fenomeni?

Shpresoj që dikush ta mendoj dy herë përpara se ta kryej këtë “krim” sepse për mua është i tillë. Nuk mendoj se u zhvesh Dashuria dhe nuk do hidhen më mbeturina, por të paktën që ndoshta kujtohen se dikush “protestoj” në mënyrën e saj për këtë çështje. Ndoshta nuk është shumë.



Cili është mesazhi i përmbledhur në një fjali?

Mesazhi im për të gjithë qytetarët, pushuesit, institucionet dhe këto është TË MBAJMË PLAZHET E PASTRA.