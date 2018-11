Çuditë s’kanë të mbaruar në Shqipëri, ky shërues bën burrat potent në krevat

Në Shqipëri nuk janë të pazakontë “shëruesit” dhe fatkeqsisht të shumtë janë dhe njerëzit që besojnë dhe shpenzojnë për këto lloj shërbimesh.

Ditën e sotme në “Stop” do të njihemi me një shërues që i lidh me seksin të gjitha “hallet”.

Pavarësisht nga objekti i ankesave të qytetarëve, synimi i tij është, që meshkujt të jenë të shëndetshëm dhe potentë seksualisht.

Madje për këtë qëllim, nuk mungojnë as ushtrimet demonstrative me të gjithë ata që i drejtohen.

Subjekt dhe skena të pazakonta, të denja për skenarë filmash, do të vijnë sonte në mbrëmje, në kameran e fshehtë të emisionit që do të transmetohet në darkë.