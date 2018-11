Çfarë i kërkoi Fifi publikisht Edi Ramës

Filloreta Raçi e njohur me emrin Fifi është padyshim një nga këngëtaret e preferuara të publikut të cilin e ka bërë për vete jo vetëm me talentin, por edhe me tipin e saj moskokëçarës që i thotë gjërat troç. Fifi është gjithashtu ndër më të komentuarat në media e sidomos së fundmi ku shpeshherë është bërë pjesë e sulmeve të ndryshme, siç ndodhi me Taynën apo me Ana Likën.

Fifi ishte e ftuar dje në emisionin “Trokit” ku i bëri një kërkesë publike kryeministrit Edi Rama.

“Aman, atë pashaportën. Zoti kryeministër Rama atë pashaportë! Po ta bëj kërkesën mediatikisht live, si i bëhet për ta marrë?! Ok, e di që është Presidenti që ta jep, por Rama mund të më ndihmojë”, tha Fifi.