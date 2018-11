Çfarë duhet të bëni të dielën në mbrëmje që të zgjoheni energjikë të hënën në mëngjes?

Mbrëmjet e së dielës janë totalisht relaks për t’u marrë me veten. Pra, nëse gjatë ditës ke takuar miqtë, që të ndihesh e freskët të hënën në mëngjes, duhet të merresh me veten. Para se të fillojë një javë tjetër me stres, merr të gjithë kohën për të “përkëdhelur” pak veten.

Provo fillimisht një maskë qetësuese për fytyrën, e cila është mjaft e thjeshtë, aq sa kur të zgjohesh, nuk do ta njohësh veten.

Përbërësit:

Tetë deri në 10 gjethe spinaq, një gjysmë banane dhe disa pika vaji avokado.

Përdorimi: Përzieji të gjithë përbërësit në një blender. Vendos masën e mjaftueshme në fytyrë, aq sa mund të përhapet me lehtësi në mënyrë të barabartë në të gjithë fytyrën. Lëre të veprojë për 30 minuta dhe pastaj shpëlaje me ujë të bollshëm.Spinaqi ka veti t’u ofrojë oksigjen qelizave, të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe i japin lëkurës shëndet dhe shkëlqim natyral.

Banania, ndërkohë, përmban vajra natyrore që nxisin prodhimin e kolagjenit, ndërsa vaji i avokados ndihmon për të zbutur lëkurën dhe për t’i dhënë asaj më shumë shkëlqim.