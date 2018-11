Bukuroshja Nicole Murphy sigurisht e di se si të jetë në qendër të vëmendjes edhe në vjeshtë.

Modelja e njohur, tashmë 50 vjeçe, po pushon në Tajlandë këtë javë, ku ka gjetur argëtimin e dëshiruar nën rrezet e diellit, teksa ka nisur të përshtatet edhe me kulturën lokale.

Dhe gjatë udhëtimit, ish i Eddie Murphy nuk i ka kursyer as fotot seksi me bikini në Instagram, teksa me asetet në plan të parë duket si një 20-vjeçare në kulmin e shkëlqimit të saj.