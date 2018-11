Briken Calja nuk merr medalje, e penalizoi dëmtimi

Peshëngritësi shqiptar Briken Calja është pozicionuar i gjashti në kampionatin botëror që po zhvillohet në Turkmenistan dhe si rezultat nuk e ka fituar një medalje.

Paraqitja e kampionit të Europës nuk ishte ajo që pritej, kjo edhe për faktin se gjatë garës u duk se nuk ishte në formën më të mirë, ndërsa pësoi një lëndim.

Në shkëputje provën e parë e kaloi me sukses peshën 148 kg edhe të dytën me 155 kg, por dështoi te e treta me 157.

Në stilin e shtytjes e filloi me 181 kg, në të dytën ngriti 185, por dështoi te e treta kur tentoi 189 kg duke e mbyllur në vendin e gjashtë garën në peshën 73 kg.