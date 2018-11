Berisha nxjerr mesazhet: Këto janë ngjarjet që po fsheh policia në Vlorë dhe Laç

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në faqen e tij të ‘Facebook’ dy ngjarje në Vlorë dhe Laç që sipas tij janë fshehur nga policia. Në adresë të Berishës kanë ardhur mesazhe nga qytetarë dixhitalë, ku këta të fundit denoncojnë rastet.

Qytetari i parë i shkruan Berishës se dje në Vlorë ka ndodhur në plagosje me armë, ndërsa pas saj thotë se fshihen dy rinj, njëri prej të cilëve djali i Ardi Licajt, njeri i afërt i Zani Çaushit. Ndërkohë, rasti tjetër vjen nga Laçi, ku thuhet se disa persona të maskuar kanë hyrë në një lokal dhe kanë dhunuar një person./Balkanweb

DENONCIMET TEK BERISHA

Vlora dhe Laçi ne kthetrat e maskave!

Narkopolicia fsheh plaçkitjet dhe plagosjet nga maskat. Jane te Partise Siçiliste, i kemi tanet!!

Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital. sb

“mrgjs doktore nje plagosje ka ndodhure dje ne qytetin e vlores afer kalit te trojes policia deri tani nuk ka dhene asgje Prshendetie doktore dje reth ores 12 te nates eshte qelluare me arem dhe policia fshe ngjarjen sepse ka qene dhe djali i artur dobicit qe ju e keni permend dhe ne parlament dhe djali i Ardi Licaj krahu i majt i Zani Caushit”

“Miremengjesi z sali ketu ne lac u ba hera 4 qe me dalin me maska dhe policija nuk reagon te lutem shkruje diqka ne fb se dhe Gjetan Gjetanit ja kanë myll gojen Edi Rama me shoket sot ne 6 pa 10 te megjesit kanë hyrë me maska ne nje lokal dhe kanë rrafur axhen time po u bo hera 4 qe doll dhe policia dhe prokurori Lacit meshefin provat te lutem anonim”