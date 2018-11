Fatjon Toska, 32 vjeç është vënë në pranga ditën e sotme nga policia e Beratit.

I riu me banim në lagjen “Barrikada” në Berat, u arrestua nga Policia pasi sulmoi me thikë një baba dhe të bijën e tij 23-vjeçare.

Foto ilustruese

Arrestimi i Toskës u bë pasi në lagjen “Çlirim”, për motive të dobëta, ai qëlloi me thikë 23-vjeçaren me iniciale R.D dhe 53-vjeçarin me iniciale G.D.

Atë e bijë morën ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Berat dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.