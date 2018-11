Aplikacionet e rrezikshme që duhet t’i fshihni menjëherë

Një sërë aplikacionesh Android, që përmbajnë malware të sofistikuara për vjedhjen e të dhënave tuaja personale dhe të rëndesishme, si të dhënat bankare, janë zbuluar nga stafi i sigurisë së Play Store.

29 aplikacionet, që variojnë nga aplikacionet për menaxhimin e baterise deri te aplikacionet e horoskopit, u gjetën të infektuar nga një malware Trojan që kontrollon aplikacionin në distancë pas marrjes së telefonit të viktimës.

Aplikacionet janë hequr nga Dyqani i Luaj, por janë shkarkuar rreth 30,000 herë duke bërë kështu rrezikshmëri të lartë për të gjithë ata që i kanë shkarkuar.

Këto aplikacione i përkasin kategorive të malware të sofistikuara të bankave mobile, me funksionalitet dhe një fokus për të vjedhë llogaritë bankare, të cilat janë ndryshe nga aplikacionet me viruse që mund të kemi hasur deri me sot të keq.

Studiuesit besojnë se aplikacionet keqdashëse u krijuan nga një sulmues ose grup i vetëm. Me poshte, listohen 29 aplikacionet qe janë konstatuar me kete virus dhe ju këshillojmë ti fshini ato.

1. Power Manager

2. Astro Plus

3. Master Cleaner – CPU Booster

4. Master Clean – Power Booster

5. Super Boost Cleaner

6. Super Fast Cleaner

7. Daily Horoscope For All Zodiac Signs

8. Daily Horoscope Free – Horoscope Compatibility

9. Phone Booster – Clean Master

10. Speed Cleaner – CPU Cooler

11. Ultra Phone Booster

12. Free Daily Horoscope 2019

13. Free Daily Horoscope Plus – Astrology Online

14. Phone Power Booster

15. Ultra Cleaner – Power Boost

16. Master Cleaner – CPU Booster

17. Daily Horoscope – Astrological Forecast

18. Speed Cleaner – CPU Cooler

19. Horoscope 2018

20. Meu Horóscopo

21. Master Clean – Power Booster

22. Boost Your Phone

23. Phone Cleaner – Booster, Optimizer

24. Clean Master Pro Booster 2018

25. Clean Master – Booster Pro

26. BoostFX. Android cleaner

27. Daily Horoscope

28. Daily Horoscope

29. Personal Horoscope