Akuza: Jo 20 milion euro për 1 kilometër në Astir, por 24 milion!

Opozita vazhdon me akuzat ndaj qeverisë Rama në lidhje me projektin tek Unaza e Re.

Sipas opozitës nuk bëhet fjalë për një vjedhje e vogël por 24 milion lekë për kilometër.

Deklarata e deputetes Tabaku:

Mbi koston e Unazes se Tiranes!

Kemi disa dite qe diskutojme per koston e Unazes se Tiranes dhe faktit qe kosto per kilometer eshte 20 milione euro. Ne fakt te gjitha tenderat publike japin vleren e tenderit pa TVSH qe do te thote kosto eshte ne te vertete 48 milione euro dhe 24 milione euro per kilometer.

Kjo tabele e ARSH e tregon me se miri korrupsionin e paprecedente me kete tender!”, shkruan deputetja në faqen e saj në Facebook. /Lajmifundit.al