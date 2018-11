A do të ketë reshje bore këtë javë? Ja çfarë thonë meteorologët

Jemi në fund të muajit nëntor, dhe temperaturat kanë filluar të ulen ndjeshëm. Sipas meteorologëve në ditët e mbetura të muajit nëntor, parashikohet që temperaturat të bien nën zero gradë celcius, ndërsa parashikohen edhe reshie dëbore në zonat malore.

Gjatë kësaj periudhe temperaturat janë luhatur nga 4 gradë celsiusi ne zonat malore deri në 20 gradë në zonat qendrore dhe ato bregdetare.

Sipas “Meteoalb” kjo javë do të nisë e ftohtë dhe me reshje shiu, ndërsa mesi i javës do të sjellë një përmbysje të motit. Shiu do të ndalojë ndërsa temperaturat parashikohen të zbresin në minus. Moti do të jetë i kthjellët, por i ftohtë.