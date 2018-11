A do luajë Higuain ndaj Juventusit?

Milani luan këtë javë dy ndeshje vendimtare për objektivat e sezonit, por për fat të keq nuk i ka të gatshëm të gjithë lojtarët për shkak dëmtimesh.

Megjithatë, lajme të mira vijnë mëngjesin e sotëm nga infermieria. Disa prej lojtarëve të dëmtuar kanë dhënë sinjale pozitive.

Psh turku, Çalhanoglu mund të kthehet për ndeshjen me Betisin. Bonaventuragjithashtu rrezikon sfidën me Juventusin, edhe pse do të bëjë gjithçka për t’ia dalë.

Nga ana tjetër, sulmuesi kryesor, Gonzalo Higuain duhet të jetë në këtë sfidë, pavarësisht se për Betisin nuk do të rikuperohet në kohë.

Dje nuk u stërvit me skuadrën, por mund t’ia dalë për të dielën të jetë titullar në ndeshjen ndaj ish-ekipit të tij.