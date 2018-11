14 pyetjet e Metës, reagon Rama: Ja përgjigjia ime për Presidentin

Pas shkresës së presidentit Ilir Meta me 14 pyetje drejtuar ministres së Mbrojtjes, Olta Xhaçka për propozimin e Gjeneral Sandër Lleshit për ministër të Brendshëm, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Në rrjetin social Twitter, kreu i qeverisë ka publikuar shkresën e tij me dy faqe, lidhur me pyetjet e kreut të shtetit për emrin e Lleshit.

Duke qenë se Presidenti ka publikuar shkresën me pyetjen e tij të ndarë në plot 14 pyetje, ja edhe shkresa ime lidhur me pyetjen e Tij. Kjo ka bashkëlidhur një kërkesë të gjeneral Sandër Lleshit për Presidentin, e cila e shterron fare këtë vorbull të panevojshme. Lexim të mbarë.