Zhduket e mitura, nëna akuzon oficerin Policisë: Shfrytëzohet për prostitucion/ Emrat

Një 14-vjeçare nga Tirana rezulton e zhdukur prej 7 ditësh në Tiranë, ndërsa nëna e saj kërkon ndihmë për gjetjen e vajzës në emisionin ‘Me zemër të Hapur’ nga gazetarja Evis Ahmeti në News24. Nena Alma Çuka ka rrëfyer se prej 7 ditësh, nuk ka asnjë informacion për vajzën e saj 14-vjeçare Besjona Çuka, e cila është larguar 10 herë brenda 10 muajsh nga shtëpia.

Nëna rrëfen se dyshon se vajza shfrytëzohet për prostitucion nga dy vëllezër në Kodër Kamëz, ndërsa denoncon edhe një oficer të policisë gjyqësore që sipas saj ka lidhje me dy vëllezërit që shfrytëzojnë vajzën e saj.

“Vajza është larguar rreth 10 herë nga shtëpia. Vëllezërit e Kristina Memës thërrisnin disa persona të tjerë të cilët abuzonin me vajzën time. Me Kristina Memen, vajza është lidhur përmes shoqeve në shkollë. Unë jetoj vetëm me vajzën se burri është në Gjermani dhe punoj prej 8 orësh në një lokal. Ajo gjente momente dhe largohesh nga shtëpia, pasi mendoj se kërcënohej. Unë i kam thënë që të lutem mos më dil nga shtëpia . Vajza nuk ka qenë e izoluar. Unë i jam përgjëruar, por ajo nuk më ka dëgjuar pasi mendoj se ka qenë e kërcënuar. Nuk kam ushtruar dhunë ndaj saj, por zërin e kam ngritur. Kristina Mema është pjesë e një rrjeti të trafikimit të femrave, pasi këtë ma ka thënë nëna e saj.

Vajza është larguar 10 herë në 10 muaj dhe hera e fundit ka qenë para dy muajsh. Kam qenë disa herë në komisariat që kam denoncuar. Kjo është periudha më e gjatë që është zhdukur, pasi po bën 6 ditë. Komisariati numër 1 është në dijeni, por nuk e di nëse bashkëpunon me shkollën. Personalisht nuk kam shkuar në shkollë se më vjen zor. Unë kam denoncuar prej dy muajsh oficerin e policisë gjyqësore, pasi ka lidhje gjaku me këta dy vëllezërit që shfrytëzojnë vajzën time. Mua më ka ardhur një kërcënim nga shefi i komisariatit numër 1 se nëse ti vjen sërish këtu për largimin e vajza tuaj nga shtëpia do keni 2 milionë lekë gjobë”, tha nëna e të miturës.

Ndërkohë edhe gjyshi i vajzës së zhdukur, ka denoncuar se kanë konflikt me oficerin e policisë gjyqësore Ferhat Tahiu që sipas tij është i lidhur me kriminelët që shfrytëzojnë mbesën e tij.

“Oficeri Ferhat Tahiu është i lidhur me kriminelët që shfrytëzojnë vajzën tonë. Ky është informator i tyre. Me oficerin e policisë gjyqësore nuk kemi pasur raporte të mira sepse në datën 12. 12 .2016 unë jam ndaluar nga ky person. Unë nuk po e akuzoj padrejtësisht këtë person, pasi më ka thënë që pa të futur njëherë në burg ty nuk të lë, pasi unë e kam denoncuar. Më ka futur në burg gjoja për dhunë në familje”, ka thënë gjyshi.

Ndërkohë policia e komisariatit numër 1 në Tiranë bën me dije se vajza ikën me dëshirë nga banesa dhe po punohet për gjetjen e saj.

Komisariati i Policisë Nr. 1

Më datë 02. 10. 2018, shtetasja A. Ç., vjeçe 34, banuese në Tiranë, kallëzon se më datë 30. 09. 2018, është larguar nga banesa vajza B. Ç., vjeçe 14, banuese në Tiranë, dhe nuk është kthyer. Po punohet për gjetjen e saj. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.