Xhupat janë larg, moti po bën çudira në vende të ftohta

Britania mund të ketë për motin më të ngrohtë të tetorit në shtatë vjet pasi ajri i ngrohtë nga Evropa Jugore sjell temperatura deri në 25 C këtë javë.

Presioni i ulët drejt perëndimit do të ‘zvarritet’ në ajër të ngrohtë nga jugu dhe do të nxehë vendin, thanë parashikuesit, me temperatura që pritet të jenë rreth 14 C mbi mesataren për kohën e vitit, shkruan DailyMail.

Të mërkurën do të jetë dita më e nxehtë e Britanisë për tetorin që nga viti 2011, kur Gravesend, Kent gëzonte një kulmin e 29.8 gradë C më 1 tetor, treguan të dhënat e Met Office.

Sot Anglia dhe Uellsi kanë shijuar motin e mirë dhe kryesisht me diell./lajmifundit.al