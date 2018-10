Vrasja e ekstremistit, ambasadori i BE thirrje për mbrojtjen e pakicave

Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri Luigi Soreca nga Fieri ku mori pjesë në një aktivitet ka folur për vrasjen e ekstremistit grek.

Duke u ndalur te ngjarja në Bularat, ai kërkoi mbrojtjen e pakicave minoritare, ndërsa theksoi se dy vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për rrugëtimin e Shqipërisë në BE, referuar negociatave për dosjet e vjetra, mes tyre kufiri detar.

“Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Greqisë është natyrisht çështje dypalëshe. Është me rëndësi për ne si BE, që Greqia dhe Shqipëria të gjejnë një marrëveshje për rrugëtimin e Shqipërisë në BE. Është e rëndësishme që pakicat në Shqipëri të mbrohen”,- u shpreh ambasadori.