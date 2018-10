Vizita e Ramës në spitalin e Fierit, reagon Vasili: Adhamudhi me gjuhë sharlatani, ku e ka godinën e re?

Pas vizitës që kryeministri Edi Rama, zhvilloi ditën e sotme në spitalin e Fierit ku takoi mjekë dhe infermierë të këtij spitali, ka ardhur dhe reagimi nga deputeti opozitar, Petrit Vasili. Në një status në Facebook, Vasili ka akuzuar kryeministrin si ‘gënjeshtar’, që përdor të sëmurët me kancer gjiri për propagandë politike. Vasili thotë se Rama nuk ka ndërtuar ende spitalin e premtuar në Fier.

Adhamuti kryeminister, qe flet makabritete dhe perdor te semurat ne Fier.

Kryeministri ne Fier flet si Adhamuti.

Te semurave te diagnostikuara me probleme te gjoksit u flet si injorant dhe u thote se do te kene ecuri te tmerrshme,po u dianostikuan vone.

Kjo eshte gjuhe prej sharlatani, qe leshon makabritete,pesimizem dhe vret shpresen.

Gjuha e mjeksise eshte ndryshe dhe flet per komplikacione, veshtiresi ne trajtim,terapi me efekte anesore etj,por jo makabritete si keto qe flet ky injorant pa sherim.

Ky me injorancen e tij nuk i sheron, por i tmerron dhe i perdor te semurat per propaganden e tij dhe arrin deri aty sa u thote te semurave, qe luftojne per jeten, shikoni nga kamerat,qe Adhamuti ti perdore ato per propagande dhe ky eshte me shume se krim.

Po kush mund ti thote Adhamutit, qe te flase ndryshe,ai nuk kupton hicgje,ai thjesht perdor cdo gje.

Edhe nje kujtese tjeter per Adhamutin.

U shqye dhe rrefen videoriparime ne spitalin e Fierit.

Po ky Adhamuti ulerinte ne kupe te qiellit si i marre ne 2013 qe do te bente spital te ri ne Fier.

I pagoi qe ne 2014 Adhamuti edhe projektin studios Atelier 4 me parate e Ministrise se Shendetesise per spitalin e ri ne Fier.

Ku eshte spitali i ri?

Pse genjen Adhamuti per spitalin e ri?

Ç’lidhje ka riparimi i spitalit te Fierit me spitalin e ri te premtuar qe ne 2013?

Ja ku e keni edhe maketin e paraqitur nga Atelier 4 per spitalin e ri ne Fier ne polikliniken e spitalit dhe gjykoni vete”.