“Vis Martini thoshte “Mos, mos!””, zbardhet dëshmia e plotë e pronarit të lokalit në ish-Bllok

Është zbardhur e plotë dëshmia e pronarit të lokalit “Monopol” në ish-Bllok Redi Popescut, i cili është dëshmitar i ngjarjes kriminale që ndodhi të enjten në mbrëmje.

Popescu ka dhënë versionin e tij për atë që mendohet të ketë qenë shkaku i gjithë ngjarjes.

Ai ka treguar se Elvana Gjata ka qenë aty pak para ngjarjes dhe ngacmimi i saj ka ndodhur jashtë lokalit. Nga dëshmia e Popoescut kuptohet qartë se ngacmimi i Elvana Gjatës, nëse ka ndodhur jashtë lokalit ka qenë vetëm një pretekst. Dyshohet se të dy grupet e të fortëve kishin lënë takim dhe kishin ardhur të armatosur në lokal, por provokimet dhe dinamika e ngjarjes tregonin për një situatë të tensionuar mes të dyve për shkaqe të tjera që mund të kenë lidhje me veprimtarinë e tyre kriminale.

Në dëshminë e plotë të Popescut të publikuar nga Lapsi thuhet:

Ka ardhur një klienti im, i cili quhet Ervin Mata, i cili ka në pronësi hotel Victoria në Tiranë, me 4 persona të tjerë të cilët e shoqëronin, ku njëri prej tyre ishte Joli, i cili është oficer në Zallher, tjetri quhet Qemal, ndërsa dy personat e tjerë nuk i njihja. Pasi erdhën në dyqan filluan të shohin në vitrina dhe janë ulur në tavolinë, ku kanë vazhduar të diskutojnë për problemet e tyre. Dua të sqaroj momentin se para se të vinte Ervis Martini, mua më tha Ervin Mata, nëse e kisha unë problem që të vinte te dyqani Ervis Martini. Unë i thashe se s’kishte asnjë lloj problemi, pasi Vis Martinin e kisha të njohur. Dua të sqaroj se këta dy persona, si Ervin Mata edhe Vis Martini janë takuar normalisht dhe nuk kishin asnjë shenjë për konflikt, pra janë takuar miqësisht dhe nuk kishin asnjë shenjë për t’u agravuar situata siç ndodhi. Më pas janë ngritur nga tavolina shtetasi Vin Mata dhe Joli oficer i Zallherrit. Vin Mata takoi të dashurën e tij Elvana Gjatën dhe më pas u kthyen sërish të dy me Jolin brenda në dyqan dhe në këtë moment unë kam parë që ata ishin të revoltuar. Të dy këta persona u ulën sërish në vendin e tyre në tavolinë. Mbas rreth 20 minuta unë kam dalë tek shkallët dhe kam takuar një të njohurin tim, i cili quhet Vis Martini, i cili është klient i dyqanit tim. Në këtë moment Vis Martini ishte me dy persona të tjerë që e shoqëronin këtë të fundit. Shtetasi Vis Martini më tha që do të hynte në dyqan për të takuar Ervin Matën. Në këtë moment hyri në dyqan Ervis Martini së bashku me personat që e shoqëronin dhe takoi normalisht Ervin Matën. Ervis Martini së bashku me personat që e shoqëronin janë ulur veç të katërt në pjesën e derës së banjos, pra në fund të banakut. Kam dëgjuar çunat që shoqëronin Vis Martinin duke i thënë Jolit, oficerit të Zallherrit, “Pse më shikon?”. Joli ishte tek tavolina veç, ku u ulën që në fillim. Në këtë moment kanë ardhur nga jashtë dy persona. Njëri ishte me bluzë të errët, me kapuç, trup i gjatë, me xhnse, i cili bashkë me këtë përsonin që e shoqëronte filluan ta shanin dhe ta godisnin Jolin dhe personat që ishin me Jolin. Vis Martnini po thoshte: Mos, mos, mos!, ndërsa Ervin Mata po thoshte: “Ça po boni? Ça është kjo punë?. Ngaqë u krijua rrëmujë e madhe unë kam dëgjuar një krismë, që erdhi nga vendi ku ishte personi i gjatë me kapuç në kokë, që po konfliktohej me Jolin, por që nuk e pashë se kush qëlloi. Mbas kësaj krisme unë jam hedhur direkt poshtë banakut. Në këtë kohë kam dëgjuar krismat e armëve që vazhdonin. Kur krismat e armëve pushuan ka ardhur Vis Martini zvarrë, të cilin e pashë se ishte plagosur në qafë dhe e kam marrë e kam zbritur poshte të shkallët. Kur kam ikur të gjithë personat kishin ikur veç atij që ishte vrarë dhe një tjetri që përpëlitej i plagosur.”