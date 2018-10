Vëllai u kap me mina, çfarë thoshte Alketa Vejsiu për Edi Ramën gjatë fushatës së 2013?

Ditën e djeshme Endrit Vejsiu, vëllai i moderatores së famshme shqiptare, Alketa Vejsiu, u kap teksa udhëtonte në një automjet me 4 bomba me telekomandë.

Ai udhëtonte në aksin Milot-Librazhd kur u vu në pranga, ndërsa në vitin 2013, gjatë fushatës elektorale ku Edi Rama kandidonte për kryeministër, Alketa mbajti një fjalim të gjatë në të cilin tregonte arsyet sipas saj, se përse duhet të votohej Rama.

Moderatorja shprehu simpatinë për Ramën, duke e konsideruar idhullin e saj të fëmijërisë, fjalim i cili ka nxitur edhe deputetët e PD-së ta ironizojnë gjatë ditës së sotme.

Ndër të tjera, Në atë kohë, Vejsiu thoshte:

Kryetari juaj, dhe shpresoj me shpirt kryeministri ynë i ardhshëm me 23 qershor, idhulli i adoleshencës time, dhe i gjeneratës sime, dhe sot i vetmi politikan që unë qetësisht mund t’ia besoj votën time.

Kam qenë në fakt vetëm 14 vjeç kur e kam takuar këtë personazh ekstravagant, që bënte shumë përshtypje, me çitjanet dhe çorapet e tij vezullues, i lirë dhe moskokëçarës. Pa dashur të fyej askënd, nuk mund ta fsheh se Edi Rama është i vetmi Ministër Kulture që mbaj mend.

Ai do të mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës që do të mbahet mend më gjatë në Shqipëri”.